Дві хвилини на порятунок: "Флеш" попередив про підготовку ударів по ТЦ в Україні

Росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні. У їхніх відвідувачів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив в інтерв'ю Radio NV .

За його словами, у ворога відсутні будь-які моральні обмеження чи червоні лінії.

"Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу", - сказав він.

"Флеш" нагадав, що тиждень тому робив заяву щодо відвідування "Епіцентрів", оскільки вони є не лише магазинами, а магазинами-складами.

"І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме Епіцентри, тому що це дуже великі торговельні мережі", - зауважив радник президента.

Він розповів, що росіяни не битимуть балістикою чи десятком дронів-камікадзе по "АТБ" чи "Форі", але атакуватимуть великі торговельні мережі.

Бескрестнов додав, що вже немає такого, як раніше, коли після оголошення повітряної тривоги у людей було десять хвилин, щоб дістатись укриття.

"Зараз усе змінюється. Зараз у нас є балістика - це хвилина, і буквально хвилина-друга - якщо це реактивний Шахед. Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально п’ять-сім-десять хвилин - і Шахед уже може атакувати торговельний центр", - зазначив "Флеш".

Радник президента наголосив, що загроза стосується як Києва, так і прифронтових територій.