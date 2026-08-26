Дві хвилини на порятунок: "Флеш" попередив про підготовку ударів по ТЦ в Україні
Росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні. У їхніх відвідувачів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.
Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив в інтерв'ю Radio NV.
За його словами, у ворога відсутні будь-які моральні обмеження чи червоні лінії.
"Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу", - сказав він.
"Флеш" нагадав, що тиждень тому робив заяву щодо відвідування "Епіцентрів", оскільки вони є не лише магазинами, а магазинами-складами.
"І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме Епіцентри, тому що це дуже великі торговельні мережі", - зауважив радник президента.
Він розповів, що росіяни не битимуть балістикою чи десятком дронів-камікадзе по "АТБ" чи "Форі", але атакуватимуть великі торговельні мережі.
Бескрестнов додав, що вже немає такого, як раніше, коли після оголошення повітряної тривоги у людей було десять хвилин, щоб дістатись укриття.
"Зараз усе змінюється. Зараз у нас є балістика - це хвилина, і буквально хвилина-друга - якщо це реактивний Шахед. Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально п’ять-сім-десять хвилин - і Шахед уже може атакувати торговельний центр", - зазначив "Флеш".
Радник президента наголосив, що загроза стосується як Києва, так і прифронтових територій.
Нагадаємо, 21 серпня росіяни цілеспрямовано вдарили по торгівельному центру "Сонячна галерея" у Кривому Розі. Ворожі дрони двічі атакували об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби.
Пізніше пезидент України Володимир Зеленський назвав обстріл ТЦ "абсолютним звірством" та пообіцяв жорстку відповідь ворогу.