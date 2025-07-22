Росіяни атакували дронами Суми, є пошкодження навчального та медичного закладів

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові регіони. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби та безпілотники. До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 22 липня, росіяни запустили 42 БпЛА.

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