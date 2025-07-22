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Росіяни атакували дронами Суми, є пошкодження навчального та медичного закладів

Ілюстративне фото: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували Сумську громаду безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Кальченка.

Атака, як пише голова ОВА, відбулась після 13:00. Є влучання в Ковпаківському районі Сум.

"Зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження. Люди, попередньо, не постраждали. Наслідки атак уточнюються", - додав він. 

За словами голови ОВА, загроза повторних атак зберігається.  

Фото: карта повітряних тривог (alert.in.ua) 

Є постраждалі 

Як розповів  виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар, під час атаки були зафіксовані два влучання. 

"Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо - двоє постраждалих, їх доставляють до лікарні", - розповів він. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові регіони. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби та безпілотники. До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 22 липня, росіяни запустили 42 БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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