Россияне атаковали дронами Сумы, есть повреждения учебного и медицинского учреждений

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и беспилотники. К атакам дронами враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 22 июля, россияне запустили 42 БпЛА.

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