Росіяни атакували дронами Полтавську область. В ОВА показали фото наслідків

Атака РФ по Україні

Окупанти щоночі обстрілюють Україну. У ніч на 25 січня росіяни випустили по Україні 61 дрон і дві ракети. Ракети, як і більше половини дронів, було збито.

При цьому в Київській області дрон атакував багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 осіб, серед них є діти. У Черкасах частково зникло світло, є пошкодження і в Полтавській області.

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