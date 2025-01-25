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Росія атакувала Україну ракетами та десятками дронів. Як відпрацювала ППО

Україна, Субота 25 січня 2025 09:49
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Росія атакувала Україну ракетами та десятками дронів. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила дві ракети Х-59 та 46 дронів під час атаки РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні дві ракети та понад 60 безпілотників в ніч на 25 січня. ППО збила всі ракети та більшість дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 25 січня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти запустили 61 ударний БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Скільки збила ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

ППО працювала у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Наслідки атаки РФ по Україні

Збиті російські дрони завдали шкоди у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

Зокрема, дрон влетів у багатоповерхівку у Вишневому. Із неї врятували 5 людей, серед них є діти. А в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло.

Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

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ППО Війна в Україні Дрони
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