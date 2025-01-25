Росіяни атакували дронами Полтавську область. В ОВА показали фото наслідків

Російські війська атакували Полтавську область в ніч на 25 січня. Є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА .

"На щастя, без постраждалих", - зазнчили в адміністрації, додавши, що руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

"Ворог вчергове атакував Полтавську область", - йдеться у повідомленні. Зокрема, за даними ОВА, у Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.

Атака РФ по Україні

Окупанти щоночі обстрілюють Україну. У ніч на 25 січня росіяни випустили по Україні 61 дрон і дві ракети. Ракети, як і більше половини дронів, було збито.

При цьому в Київській області дрон атакував багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 осіб, серед них є діти. У Черкасах частково зникло світло, є пошкодження і в Полтавській області.

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