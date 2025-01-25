Россияне атаковали дронами Полтавскую область. В ОВА показали фото последствий

Атака РФ по Украине

Оккупанты каждую ночь обстреливают Украину. В ночь на 25 января россияне выпустили по Украине 61 дрон и две ракеты. Ракеты, как и больше половины дронов, были сбиты.

При этом в Киевской области дрон атаковал многоэтажку в Вишневом. Из нее спасли 5 человек, среди них есть дети. В Черкассах частично пропал свет, есть повреждения и в Полтавской области.

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