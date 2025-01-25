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Россияне атаковали дронами Полтавскую область. В ОВА показали фото последствий

Фото: оккупанты атаковали дронами Полтавскую область 25 января (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 25 января. Есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ОВА, в Лубенском районе в результате падения БПЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены пять частных домов и забор.

"К счастью, без пострадавших", - отметили в администрации, добавив, что разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

 

Последствия атаки дронов на Полтавскую область 25 января (t.me/poltavskaOVA)

Атака РФ по Украине

Оккупанты каждую ночь обстреливают Украину. В ночь на 25 января россияне выпустили по Украине 61 дрон и две ракеты. Ракеты, как и больше половины дронов, были сбиты.

При этом в Киевской области дрон атаковал многоэтажку в Вишневом. Из нее спасли 5 человек, среди них есть дети. В Черкассах частично пропал свет, есть повреждения и в Полтавской области.

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