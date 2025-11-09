UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували дронами першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (фото)

Фото: для атаки по ТЕЦ ворог спрямував три дрони (facebook.com/andreygrinenko.ce)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 листопада російські окупанти атакували першу велику ТЕЦ в Україні, що працює на біомасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook засновника компанії "Кліар Енерджі" Андрія Гріненка.

Він розповів, мова йде про ТЕЦ, яку компанія збудувала у 2016 році. Сьогодні вночі її атакували три ворожі дрони.

"Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - пише Грінченко.

Засновник "Кліар Енерджі" зазначив, що для нього цей проект завжди був особливо через людей, "які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну".

На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас на опублікованих фото видно, що на ТЕЦ є пошкодження.

 

 

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали регулярні і масовані атаки по енергетиці України.

Зокрема, в ніч на 8 листопада ворог завдав комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. З цієї причини в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а ряд населених пунктів і зовсім залишилися без електроенергії.

Вдень в ПАТ "Центрэнерго" повідомили, що всі їхні дві ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію через обстріли з боку РФ. Причому там додали, що це була наймасштабніша атака за час війни.

Крім того, в ДТЕК теж розповіли, що росіяни завдали удару по їхній теплоелектростанції. В результаті атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕЦВійна в Україні