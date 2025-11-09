Росіяни атакували дронами першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (фото)

Він розповів, мова йде про ТЕЦ, яку компанія збудувала у 2016 році. Сьогодні вночі її атакували три ворожі дрони.

"Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - пише Грінченко.

Засновник "Кліар Енерджі" зазначив, що для нього цей проект завжди був особливо через людей, "які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну".

На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас на опублікованих фото видно, що на ТЕЦ є пошкодження.