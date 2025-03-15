Росіяни атакували дронами Одесу та Чорноморськ: є поранені та значні пошкодження

Одеса

В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

"В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні", - розповів Кіпер.

Наслідки атаки РФ на Одеську область (facebook.com/DSNSODE)

Чорноморськ

Також внаслідок атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу.

"Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання - у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання", - зазначив глава ОВА, додавши, що роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.