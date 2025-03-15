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Росіяни атакували дронами Одесу та Чорноморськ: є поранені та значні пошкодження

Фото: росіяни атакували дронами Одесу та Чорноморськ, є поранені (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 15 березня армія РФ атакувала Одеську область дронами. Є серйозні пошкодження, виникла пожежа, не обійшлось без поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Одеса

В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. 

"В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні", - розповів Кіпер.

 

Наслідки атаки РФ на Одеську область (facebook.com/DSNSODE)

Чорноморськ

Також внаслідок атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. 

"Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання - у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання", - зазначив глава ОВА, додавши, що роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 15 березня російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети і 178 дронів. ППО, яка працювала в 14 областях, збила більшість безпілотників.

При цьому без наслідків не обійшлося. Зокрема, РФ атакувала енергоінфраструктуру залізниці в Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Крім того, загарбники атакували дронами Суми та Одеську область. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

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