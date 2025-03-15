Росія атакувала Україну балістикою і 178 дронами. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні дві балістичні ракети та 178 дронів вночі на 15 березня. ППО збила більшість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 178 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони росіяни запускали із напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 8:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазнчили військові.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська та Київська області.
Зокрема, РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією, спричинивши пошкодження інфраструктури. На залізниці зафіксовані знеструмлені ділянки.
Додамо, що окупанти почали атакувати Україну дронами з вечера 14 березня. Також у Сумах та Одеській області дрони РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру.
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