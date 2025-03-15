Россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск: есть раненые и значительные повреждения

Одесса

В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

"В Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица осколками стекла в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу", - рассказал Кипер.

Последствия атаки РФ на Одесскую область (facebook.com/DSNSODE)

Черноморск

Также в результате атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение.

"По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение - в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, восстановлено электроснабжение", - отметил глава ОВА, добавив, что работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.