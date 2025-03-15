RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск: есть раненые и значительные повреждения

Фото: россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск, есть раненые (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 15 марта армия РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть серьезные повреждения, возник пожар, не обошлось без раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Одесса

В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

"В Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица осколками стекла в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу", - рассказал Кипер.

 

Последствия атаки РФ на Одесскую область (facebook.com/DSNSODE)

Черноморск

Также в результате атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение.

"По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение - в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, восстановлено электроснабжение", - отметил глава ОВА, добавив, что работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 15 марта российские войска запустили по Украине две баллистические ракеты и 178 дронов. ПВО, которая работала в 14 областях, сбила большинство беспилотников.

При этом без последствий не обошлось. В частности, РФ атаковала энергоинфраструктуру железной дороги в Днепропетровской области и Запорожье.

Кроме того, захватчики атаковали дронами Сумы и Одесскую область. Была повреждена энергетическая инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в УкраинеДрони