Росіяни атакували дронами Ізюмський район: є пошкодження

Російські військові вночі атакували "Шахедами" село Піски-Радьківські в Ізюмському районі, внаслідок чого виникли пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає", - написав він.

Окрім того, протягом минулої доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Через атаки у Вовчанську пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди.

У Петропавлівці пошкоджено три будинки, там сталися пожежі.

При цьому на Куп’янському напрямку тривають бої. Українські військові успішно відбили спроби окупантів наступати в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки та завдали їм втрат.

Нічний обстріл України

Зазначимо, що у ніч на 16 серпня у низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу дронових та ракетних ударів, зокрема балістичного типу.

Вранці в Одеській ОВА повідомили, що окупанти атакували область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з портів на Дунаї. Там пошкоджено складські приміщення та зерносховища.

При цьому українські захисники збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.