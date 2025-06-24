Росіяни атакували дронами бригаду обленерго у Запорізькій області, є поранений

Як відзначив Федоров, терористи почали "полювати" за енергетиками, які повертають світло до знеструмлених внаслідок атак населених пунктів.

"Сьогодні fpv-дрони атакували бригаду обленерго, яка працювала на прифронтовій території. Одна людина поранена, пошкоджений службовий автомобіль", - написав він.

Зокрема на вихідних, за словами голови ОВА, ще одна бригада потрапила під обстріл. Ушкоджень тоді зазнала автовишка.

"Ворог цинічно обстрілює цивільних, навіть не прикриваючись вже воєнною необхідністю. Росію треба зупинити", - додав він.