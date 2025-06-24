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Россияне атаковали дронами бригаду облэнерго в Запорожской области, есть раненый

Иллюстративное фото: россияне атаковали дронами бригаду облэнерго в Запорожской области, есть раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали FPV-дронами бригаду "Запорожьеоблэнерго", которые работали на прифронтовой территории. Один из работников получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, террористы начали "охотиться" за энергетиками, которые возвращают свет в обесточенные в результате атак населенные пункты.

"Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль", - написал он.

В частности на выходных, по словам главы ОВА, еще одна бригада попала под обстрел. Повреждения тогда получила автовышка.

"Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить", - добавил он.

 

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины ракетами различных типов, управляемыми авиационными бомбами, беспилотниками и артиллерией. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Например, в результате обстрела Запорожского района, вечером 22 июня, тысячи абонентов остались без электроснабжения.

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