Россияне атаковали дронами бригаду облэнерго в Запорожской области, есть раненый

Как отметил Федоров, террористы начали "охотиться" за энергетиками, которые возвращают свет в обесточенные в результате атак населенные пункты.

"Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль", - написал он.

В частности на выходных, по словам главы ОВА, еще одна бригада попала под обстрел. Повреждения тогда получила автовышка.

"Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить", - добавил он.