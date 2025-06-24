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Росіяни атакували дронами бригаду обленерго у Запорізькій області, є поранений

Вівторок 24 червня 2025 13:54
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Росіяни атакували дронами бригаду обленерго у Запорізькій області, є поранений Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами бригаду обленерго у Запорізькій області, є поранений (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували FPV-дронами бригаду "Запоріжжяобленерго", які працювали на прифронтовій території. Один із працівників отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як відзначив Федоров, терористи почали "полювати" за енергетиками, які повертають світло до знеструмлених внаслідок атак населених пунктів.

"Сьогодні fpv-дрони атакували бригаду обленерго, яка працювала на прифронтовій території. Одна людина поранена, пошкоджений службовий автомобіль", - написав він.

Зокрема на вихідних, за словами голови ОВА, ще одна бригада потрапила під обстріл. Ушкоджень тоді зазнала автовишка.

"Ворог цинічно обстрілює цивільних, навіть не прикриваючись вже воєнною необхідністю. Росію треба зупинити", - додав він.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України ракетами різних типів, керованими авіаційними бомбами, безпілотниками та артилерією. Найбільше страждають прифронтові області та населені пункти. Наприклад, внаслідок обстрілу Запорізького району, ввечері 22 червня, тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

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Запорізька область Війна в Україні
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