Россияне атаковали дронами бригаду облэнерго в Запорожской области, есть раненый

Российские террористы атаковали FPV-дронами бригаду "Запорожьеоблэнерго", которые работали на прифронтовой территории. Один из работников получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, террористы начали "охотиться" за энергетиками, которые возвращают свет в обесточенные в результате атак населенные пункты.

"Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль", - написал он.

В частности на выходных, по словам главы ОВА, еще одна бригада попала под обстрел. Повреждения тогда получила автовышка.

"Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить", - добавил он.