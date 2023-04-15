Росіяни атакували дронами автомобілі поліції у Херсонській області: троє людей поранені

Повідомляється, що в Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок події двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Окрім того, під обстріл з БПЛА потрапили два службових автомобілі поліцейських у Бериславі. Через скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

Раніше росіяни обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

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