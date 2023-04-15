RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали дронами автомобили полиции в Херсонской области: три человека ранены

Иллюстративное фото: россияне атаковали дронами автомобили полиции в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные вчера атаковали сотрудников полиции в Херсонской области с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Херсонской области.

Сообщается, что в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.

Кроме того, под обстрел из БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Бериславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

Ранее россияне обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьдрониполицияВойна России против Украины