Россияне атаковали дронами автомобили полиции в Херсонской области: три человека ранены

Сообщается, что в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.

Кроме того, под обстрел из БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Бериславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

Ранее россияне обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.

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