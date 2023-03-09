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Росіяни атакували Дніпропетровську область. Сили ППО збили 7 ракет

Фото: окупанти 9 березня атакували Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі та зранку 9 березня атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Він зазначає, що є "прильоти" у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. За, попередніми даними, одна людина загинула, дві - постраждали.

"Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - зазначив він.

Лисак зазначив, що сили ППО збили у Дніпропетровській області 7 ракет.

Крім того, окупанти з артилерії обстрілювали Нікопольський район. По Червоногригорівській громаді та місту Нікополь ворог випустив 40 снарядів.

"Внаслідок обстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - додав Лисак.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 9 березня атакували Україну дронами та ракетами.

Через масовану атаку є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, тому у Житомирській, Харківській та Одеській областях продовжуються відключення світла.

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