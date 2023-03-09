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Россияне атаковали Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили 7 ракет

Фото: оккупанты 9 марта атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью и утром 9 марта атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Он отмечает, что есть "прилеты" в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. По предварительным данным, один человек погиб, два - пострадали.

"Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак", - отметил он.

Лысак отметил, что силы ПВО сбили в Днепропетровской области 7 ракет.

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреливали Никопольский район. По Червоногригорьевской общине и городу Никополь враг выпустил 40 снарядов.

"В результате обстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - добавил Лысак.

Напомним, россияне в ночь на 9 марта атаковали Украину дронами и ракетами.

Из-за массированной атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры, поэтому в Житомирской, Харьковской и Одесской областях продолжаются отключение света.

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