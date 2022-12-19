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Росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами", артилерією та "Градами": є руйнування

Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами", артилерією та "Градами" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область іранськими дронамии-камікадзе, важкою артилерією та "Градами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Українські захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два ворожі дрони.

Окрім того, загарбники випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району. Вони обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте усюди багато руйнувань.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автомобілі, газогін та лінія електропередач.

Окрім того, через обстріл знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють.

У Марганці ворожі снаряди пошкодили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.

У приватному обійсті сталася пожежа. Рятувальники уже загасили вогонь.

Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко вчора повідомляв про обстріл Нікопольського району та попереджав, що росіяни планують нову атаку.

Окрім того, 18 грудня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

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