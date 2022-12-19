Россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", артиллерией и "Градами": есть разрушения

Украинские защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два вражеских дрона.

Кроме того, захватчики выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Они обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако всюду много разрушений.

В Красногригорьевской общине повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце вражеские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

В частном подворье произошел пожар. Спасатели уже потушили огонь.

Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко вчера сообщал об обстреле Никопольского района и предупреждал, что россияне планируют новую атаку.

Кроме того, 18 декабря оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

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