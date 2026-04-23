Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни атакували Дніпро: у кількох районах пожежі, загорілися квартири у багатоповерхівці

01:42 23.04.2026 Чт
1 хв
На Дніпро летіли кілька груп дронів
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог поцілив прямо у висотку (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські окупанти в ніч проти 23 квітня атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у висотку та пожежі у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Ворог атакує Дніпро. Зайнялися пожежі у різних районах міста. Пошкоджена житлова забудова. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йшлося у повідомленні о 01:09.

Через невеликий проміжок часу Ганжа уточнив, що росіяни поцілили дроном прямо у багатоповерхівку, через що загорілися кілька квартир.

Фото: пошкоджена висотка у Дніпрі (.me/dnipropetrovskaODA)

Зауважимо, що напередодні атаки Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Дніпро летять декілька груп ворожих безпілотників.

Новина доповнюється...

