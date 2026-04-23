Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне атаковали Днепр: в нескольких районах пожары, загорелись квартиры в многоэтажке

01:42 23.04.2026 Чт
1 мин
На Днепр летели несколько групп дронов
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг попал прямо в высотку (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля атаковали Днепр дронами. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в высотку и пожары в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Враг атакует Днепр. Возникли пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорилось в сообщении в 01:09.

Через небольшой промежуток времени Ганжа уточнил, что россияне попали дроном прямо в многоэтажку, из-за чего загорелись несколько квартир.

Фото: поврежденная высотка в Днепре (.me/dnipropetrovskaODA)

Заметим, что накануне атаки Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Днепр летят несколько групп вражеских беспилотников.

Новость дополняется...

