Росіяни атакували Дніпро дронами: є руйнування інфраструктури

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері вдарили по Дніпру дронами. Є руйнування інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
"Попередньо є інформація про руйнування інфраструктури", - написав Лисак.
Він пообіцяв повідомити деталі російської атаки згодом.
При цьому голова ОВА попередив, що в Дніпропетровській області все ще фіксують російські дрони, тому жителям необхідно перебувати в безпечних місцях. У регіоні працює ППО.
Оновлено 22:47
Лисак додав, що росіяни масовано атакували Дніпро дронами.
"Наразі відомо, що у Дніпрі горить об'єкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - зазначив він.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе.
За даними Повітряних сил, дрони помітили у Вінницькій, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Росіяни останнім часом атакують Україну своїми безпілотниками буквально щодня.
Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, окупанти планують у майбутньому запускати по Україні близько 500 дронів щодня.
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