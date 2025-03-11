Росіяни атакували Дніпро дронами: є руйнування інфраструктури

"Попередньо є інформація про руйнування інфраструктури", - написав Лисак.

Він пообіцяв повідомити деталі російської атаки згодом.

При цьому голова ОВА попередив, що в Дніпропетровській області все ще фіксують російські дрони, тому жителям необхідно перебувати в безпечних місцях. У регіоні працює ППО.

Оновлено 22:47

Лисак додав, що росіяни масовано атакували Дніпро дронами.

"Наразі відомо, що у Дніпрі горить об'єкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - зазначив він.