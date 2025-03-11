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Росіяни атакували Дніпро дронами: є руйнування інфраструктури

Ілюстративне фото: у Дніпрі оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері вдарили по Дніпру дронами. Є руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Попередньо є інформація про руйнування інфраструктури", - написав Лисак.

Він пообіцяв повідомити деталі російської атаки згодом.

При цьому голова ОВА попередив, що в Дніпропетровській області все ще фіксують російські дрони, тому жителям необхідно перебувати в безпечних місцях. У регіоні працює ППО.

Оновлено 22:47

Лисак додав, що росіяни масовано атакували Дніпро дронами.

"Наразі відомо, що у Дніпрі горить об'єкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - зазначив він.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, дрони помітили у Вінницькій, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Росіяни останнім часом атакують Україну своїми безпілотниками буквально щодня.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, окупанти планують у майбутньому запускати по Україні близько 500 дронів щодня.

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ДнипроВійна в УкраїніАтака дронів