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Россияне атаковали Днепр дронами: есть разрушение инфраструктуры

Иллюстративное фото: в Днепре объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером ударили по Днепру дронами. Есть разрушение инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Предварительно есть информация о разрушении инфраструктуры", - написал Лысак. 

Он пообещал сообщить детали российской атаки вскоре. 

При этом глава ОВА предупредил, что в Днепропетровской области все еще фиксируют российские дроны, поэтому жителям необходимо находиться в безопасных местах. В регионе работает ПВО. 

Обновлено 22:47

Лысак добавил, что россияне массированно атаковали Днепр дронами. 

"Сейчас известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем", - отметил он. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил, дроны заметили в Винницкой, Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Россияне последнее время атакуют Украину своими беспилотниками буквально каждый день.

Как рассказал в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, оккупанты планируют в будущем запускать по Украине около 500 дронов каждый день.

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