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РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу

Вівторок 11 березня 2025 21:48
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РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: РФ запустила по Україні "Шахеди" 11 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері вівторка, 11 березня, знову запустили по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено на півдні країни, у Запорізькій та Одеській областях. Також "Шахеди" рухаються і з північного напрямку - у Харківській та Сумській областях.

Де помічено "Шахеди":

  • БпЛА в Миколаївській області. Курсом північно-західним на Одещину.
  • БпЛА на сході Запорізької області. Курсом на Дніпропетровщину.
  • Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

РФ знову запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія традиційно запустила ударні дрони по території України. Під час повітряної атаки у Києві було чути звуки вибухів. В столиці працювали сили ППО на тлі атаки ворожих дронів.

За даними Повітряних сил, минулої ночі Росія запустила проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та більше 125 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів.

Зокрема, у ніч на 10 березня, російські терористи запустили проти України 176 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у 15 областях.

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