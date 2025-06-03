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Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Вівторок 03 червня 2025 08:34
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Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минулої доби на фронті сталося 142 бойових зіткнення, російські війська активізували атаки практично на всіх напрямках, застосувавши тисячі дронів і десятки авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Масовані удари

Противник здійснив 2 ракетні й 78 авіаційних ударів, використавши три ракети та 137 керованих авіабомб. Загалом зафіксовано 5736 обстрілів, з яких 106 - із РСЗВ, та 3270 дронів-камікадзе.

Під ворожими авіаударами опинилися населені пункти на Сумщині (Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди), Харківщині (Вовчанські Хутори, Артільне), Донеччині (Мирне, Миролюбівка, Новопіль), Запоріжжі (Ольгівське, Гуляйполе, Полтавка, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка) та Херсонщині (Ольгівка).

Відповідь Сил оборони

Українська авіація та артилерія уразила 10 районів зосередження живої сили та техніки ворога, 4 пункти управління, 8 артсистем і 1 засіб ППО.

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Відбулося три боєзіткнення біля Вовчанська та в напрямку Довгенького.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили сім атак у районах Западного, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Лиманський напрямок. Зафіксовано 15 атак противника поблизу Греківки, Ольгівки, Глущенкового, Рідкодуба, Торського, Зеленої Долини та в напрямку Григорівки.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Сіверський напрямок. П’ять штурмів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Серебрянки.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Краматорський напрямок. Відбито шість штурмів у напрямку Білої Гори та Курдюмівки.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Торецький напрямок. Ворог атакував 11 разів у районах Диліївки, Плещіївки, Торецька, Неліпівки та в напрямку Яблунівки.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка: 46 атак по позиціях поблизу Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Удачного, Новоукраїнки, Котлярівки, Андріївки та в напрямку Покровська.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Новопавлівський напрямок. Відбито 22 штурми у районах Костянтинополя, Багатира, Одрадного, Новосілки, Вільного Поля, Зеленої Поляни та в бік Комара.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Оріхівський напрямок. Загарбники безуспішно атакували біля Степового.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Курський напрямок. Ворог активізувався: 18 боєзіткнень, 182 артобстріли, 17 авіаударів, 28 авіабомб.

Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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