Россияне атаковали на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где идут самые горячие бои
За прошедшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения, российские войска активизировали атаки практически на всех направлениях, применив тысячи дронов и десятки авиабомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Массированные удары
Противник совершил 2 ракетных и 78 авиационных ударов, использовав три ракеты и 137 управляемых авиабомб. Всего зафиксировано 5736 обстрелов, из которых 106 - из РСЗО, и 3270 дронов-камикадзе.
Под вражескими авиаударами оказались населенные пункты на Сумщине (Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды), Харьковщине (Волчанские Хутора, Артельное), Донетчине (Мирное, Миролюбовка, Новополье), Запорожье (Ольговское, Гуляйполе, Полтавка, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка) и Херсонщине (Ольговка).
Ответ Сил обороны
Украинская авиация и артиллерия поразила 10 районов сосредоточения живой силы и техники врага, 4 пункта управления, 8 артсистем и 1 средство ПВО.
Ситуация на направлениях
Харьковское направление. Состоялось три боестолкновения возле Волчанска и в направлении Долгенького.
Купянское направление. Оккупанты совершили семь атак в районах Западного, Степной Новоселовки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.
Лиманское направление. 15 атак противника зафиксировано вблизи Грековки, Ольговки, Глущенкового, Редкодуба, Торского, Зеленой Долины и в направлении Григорьевки.
Северское направление. Пять штурмов возле Григорьевки, Верхнекаменского и Серебрянки.
Краматорское направление. Отражено шесть штурмов в направлении Белой Горы и Курдюмовки.
Торецкое направление. Враг атаковал 11 раз в районах Дилиевки, Плещеевки, Торецка, Нелиповки и в направлении Яблоновки.
Покровское направление , самый горячий участок: 46 атак по позициям вблизи Полтавки, Миролюбовки, Малиновки, Удачного, Новоукраинки, Котляровки, Андреевки и в направлении Покровска.
Новопавловское направление. 22 штурма в районах Константинополя, Багатира, Одрадного, Новоселки, Свободного Поля, Зеленой Поляны и в сторону Комара.
Ореховское направление. Захватчики безуспешно атаковали возле Степного.
Курское направление. Враг активизировался: 18 боестолкновений, 182 артобстрела, 17 авиаударов, 28 авиабомб.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов.
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