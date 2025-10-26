UA

Росіяни атакували Чернігів: на одному з підприємств загорівся автомобіль

Фото: постраждалих серед людей немає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 25 жовтня, намагались атакувати Чернігів дронами. На одному з підприємств зафіксовано влучання та горів автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Унаслідок атаки ворога зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків БПЛа на території підприємства загорівся автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Брижинський додав, що постраждалих серед людей немає.

Масштабний обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Чернігівській області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.

Відомо, що два безпілотники типу "Шахед" потрапили в об'єкт теплопостачання в двох громадах Чернігівського району. Через це в Чернігові та північних громадах області ввели аварійні відключення світла. Крім того, в місті повністю зникло водопостачання.

Додамо, що 24 жовтня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в цей день світло повернули вже всім мешканцям міста. У ЗМІ писали, що Чернігів був у блекауті більше доби.

