Россияне атаковали Чернигов: на одном из предприятий загорелся автомобиль

Масштабный обстрел Черниговской области

Напомним, в ночь на 21 октября россияне нанесли комбинированный удар по Черниговской области. В результате атаки было зафиксировано попадание в энергообъекты.

Известно, что два беспилотника типа "Шахед" попали в объект теплоснабжения в двух общинах Черниговского района. Из-за этого в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения света. Кроме того, в городе полностью исчезло водоснабжение.

Добавим, что 24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в этот день свет вернули уже всем жителям города. В СМИ писали, что Чернигов был в блэкауте более суток.