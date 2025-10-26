RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали Чернигов: на одном из предприятий загорелся автомобиль

Фото: пострадавших среди людей нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 25 октября, пытались атаковать Чернигов дронами. На одном из предприятий зафиксировано попадание и горел автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"В результате атаки врага зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БПЛа на территории предприятия загорелся автомобиль", - говорится в сообщении.

Брижинский добавил, что пострадавших среди людей нет.

Масштабный обстрел Черниговской области

Напомним, в ночь на 21 октября россияне нанесли комбинированный удар по Черниговской области. В результате атаки было зафиксировано попадание в энергообъекты.

Известно, что два беспилотника типа "Шахед" попали в объект теплоснабжения в двух общинах Черниговского района. Из-за этого в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения света. Кроме того, в городе полностью исчезло водоснабжение.

Добавим, что 24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в этот день свет вернули уже всем жителям города. В СМИ писали, что Чернигов был в блэкауте более суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине