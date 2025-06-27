Росіяни атакували Черкащину дронами: що відомо про наслідки

"З ночі по області лунали повітряні тривоги. Працювали наші сили ППО. У черкаському небі знешкоджено 19 російських БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними начальника ОВА, обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас у Звенигородському районі зафіксовані пошкодження через падіння уламків. Постраждали вікна у трьох приватних будинках та господарській споруді, також була перебита лінія електропередач.

На місці вже працює аварійна бригада, ведеться огляд і обстеження території. Роботи триватимуть до усунення наслідків атаки.