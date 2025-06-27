Росіяни атакували Черкащину дронами: що відомо про наслідки

У небі над Черкаською областю знищили 19 ворожих безпілотників в ніч на 27 червня. Однак уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки, а також перебили лінію електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
"З ночі по області лунали повітряні тривоги. Працювали наші сили ППО. У черкаському небі знешкоджено 19 російських БпЛА", - йдеться у повідомленні.
За даними начальника ОВА, обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас у Звенигородському районі зафіксовані пошкодження через падіння уламків. Постраждали вікна у трьох приватних будинках та господарській споруді, також була перебита лінія електропередач.
На місці вже працює аварійна бригада, ведеться огляд і обстеження території. Роботи триватимуть до усунення наслідків атаки.
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. У багатьох областях лунали повітряні тривоги, а сили ППО працювали - у Києві, Запоріжжі, Полтавщині, Харківщині та інших регіонах.
У Запоріжжі через обстріли спалахнули пожежі, а також було зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. За даними ОВА ворог цієї ночі завдав по обласному центру мінімум 6 ударів безпілотниками.
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