У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи
В ніч на 27 червня, у Києві пролунали звуки вибухів. Ворог в цей момент атакує Україну дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал Повітряних сил ЗСУ.
Перші звуки вибухів було чути приблизно о 00:29. Напередодні військові інформували, що в напрямку столиці летять ворожі безпілотники, а саме - зі сходу.
Крім того, тривогу столиці оголосили ще пізно ввечері, 26 червня. Тоді у КМВА теж інформували, що причиною сигналу стали ворожі дрони.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 26 червня росіяни випустили в бік України 41 безпілотник. Основними напрямками удару ворога були Донецька та Харківська області.
Станом на 8 ранку було відомо про знешкодження 24 дронів, а саме - 8 було збито, 16 - локально втрачено або подавлено РЕБ.
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