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Нічна атака РФ на Запоріжжя: сталися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі

П'ятниця 27 червня 2025 05:30
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Нічна атака РФ на Запоріжжя: сталися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі Фото: по Запоріжжю було здійснено мінімум 6 ударів (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 червня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок атаки були пожежі, а також зафіксовано пошкодження нежитлових будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він уточнив, що ворог цієї ночі завдав по обласному центру мінімум 6 ударів безпілотниками.

Нічна атака РФ на Запоріжжя: сталися пожежі, пошкоджено нежитлові будівліФото: наслідки атаки Запоріжжя в ніч на 27 червня (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі", - йдеться у повідомленні.

Водночас Федоров додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя дронами, а також використовує для атаки ракети.

Так, у ніч на 25 червня в Запоріжжі було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів, а також швидкісної цілі в напрямку міста.

Незабаром стало відомо, що в одному з районів Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру. Було пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. Крім того, кілька людей дістали поранення.

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