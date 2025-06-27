Россияне атаковали Черкасскую область дронами: что известно о последствиях

"С ночи по области раздавались воздушные тревоги. Работали наши силы ПВО. В черкасском небе обезврежено 19 российских БпЛА", - говорится в сообщении.

По данным начальника ОВА, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в Звенигородском районе зафиксированы повреждения из-за падения обломков. Пострадали окна в трех частных домах и хозяйственной постройке, также была перебита линия электропередач.

На месте уже работает аварийная бригада, ведется осмотр и обследование территории. Работы будут продолжаться до устранения последствий атаки.