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Росіяни атакували будівлю пожежно-рятувального підрозділу в Сумській області

Фото: росіяни атакували будівлю пожежно-рятувального підрозділу в Сумській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Під час ударів російські терористи пошкодили будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу", - пише ДСНС. 

Під час обстрілів рятувальники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Ударна хвиля й осколки пошкодили: 

  • облицювання стін; 
  • ворота; 
  • пожежні підрозділи. 
 

Фото: росіяни атакували будівлю пожежно-рятувального підрозділу в Сумській області (t.me/dsns_telegram)

Ситуація в Сумській області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області. Лише станом на 18 березня в області фіксували до 100 обстрілів на добу.

Зокрема 17 березня у Сумах внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. 

Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко нагадав про правила в 5-кілометровій зоні

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