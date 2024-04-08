"Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу", - пише ДСНС.

Під час обстрілів рятувальники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Ударна хвиля й осколки пошкодили:

облицювання стін;

ворота;

пожежні підрозділи.

Фото: росіяни атакували будівлю пожежно-рятувального підрозділу в Сумській області (t.me/dsns_telegram)

Ситуація в Сумській області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області. Лише станом на 18 березня в області фіксували до 100 обстрілів на добу.

Зокрема 17 березня у Сумах внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста.

Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко нагадав про правила в 5-кілометровій зоні.