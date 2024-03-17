Ракетний удар по Сумах: в ОВА розповіли про наслідки

В результаті російської ракетної атаки сьогодні, 17 березня, у Сумах були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з громадян не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Під час ракетної атаки російських терористів на місто Суми, сьогодні 17 березня, були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в заяві.

Екстрені служби продовжують працювати на місці.

"Ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ. Не піддавайтесь панічним настроям і не довіряйте ворожим ІПСО. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, перебувайте в укриттях, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - закликають в адміністрації.

Також в ОВА оприлюднили фото з місця сьогоднішнього "прильоту" через російський обстріл.

Російські удари по Сумах та області

Раніше сьогодні, 17 березня, у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Це сталося ближче до четвертої години дня. Як поінформувала пізніше місцева влада, російські загарбники завдали два удари по інфраструктурі міста.

Також сьогодні війська РФ обстріляли Конотоп Сумської області. Внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, і за попередніми даними, люди не постраждали.

Перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Пізніше стало відомо, що внаслідок ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, раніше російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 березня війська РФ завдали удару по Сумах "Шахедами", і було влучання у багатоповерхівку, були постраждалі та загиблий. Пізніше з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, і загальна кількість жертв збільшилася до трьох. Загалом аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки тривали чотири дні.