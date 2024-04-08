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Россияне атаковали здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области

Фото: россияне атаковали здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ударов российские террористы повредили здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

"В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района, было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения", - пишет ГСЧС.

Во время обстрелов спасатели находились в укрытиях, никто не пострадал. Ударная волна и осколки повредили:

  • облицовку стен;
  • ворота;
  • пожарные подразделения.
 

Фото: россияне атаковали здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Сумской области

В марте российские военные усилили обстрелы Сумской области. Только по состоянию на 18 марта в области фиксировали до 100 обстрелов в сутки.

В частности 17 марта в Сумах в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Тем временем начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко напомнил о правилах в 5-километровой зоне.

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