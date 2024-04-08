Во время ударов российские террористы повредили здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
"В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района, было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения", - пишет ГСЧС.
Во время обстрелов спасатели находились в укрытиях, никто не пострадал. Ударная волна и осколки повредили:
Фото: россияне атаковали здание пожарно-спасательного подразделения в Сумской области (t.me/dsns_telegram)
В марте российские военные усилили обстрелы Сумской области. Только по состоянию на 18 марта в области фиксировали до 100 обстрелов в сутки.
В частности 17 марта в Сумах в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.
Тем временем начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко напомнил о правилах в 5-километровой зоне.
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