ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували Бровари: у місті палав будинок, госпіталізовали жінку

Середа 22 жовтня 2025 02:55
UA EN RU
Росіяни атакували Бровари: у місті палав будинок, госпіталізовали жінку Фото: пожежу в будинку оперативно локалізували (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 жовтня ворог атакував місто Бровари Київської області. Внаслідок обстрілу загорівся будинок, а також госпіталізували літню жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Миколи Калашника.

"Унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано", - йдеться у повідомленні о 02:17.

Також Калашник додав, що лікарні госпіталізували жінку. Вона була у шоковому стані.

"До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці. Вона у шоковому стані, її стан контрольований", - додав глава ОВА.

Російські обстріли в ніч на 22 жовтня

Нагадаємо, що крім Київської області, цієї ночі постраждав Київ. Зокрема, ворог здійснив три серії ударів балістикою по столиці, в результаті чого в місті виникли пожежі.

Крім цього, ворог атакував дронами Запоріжжя. По місту було 9 ударів, через що горять будинки і є постраждалий.

Також була інформація про вибухи в Ізмаїлі Одеської області, після чого, за інформацією в ЗМІ, в місті зникло світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Київська область Російська Федерація
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію