Росіяни атакували Бровари: у місті палав будинок, госпіталізовали жінку
В ніч на 22 жовтня ворог атакував місто Бровари Київської області. Внаслідок обстрілу загорівся будинок, а також госпіталізували літню жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Миколи Калашника.
"Унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано", - йдеться у повідомленні о 02:17.
Також Калашник додав, що лікарні госпіталізували жінку. Вона була у шоковому стані.
"До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці. Вона у шоковому стані, її стан контрольований", - додав глава ОВА.
Російські обстріли в ніч на 22 жовтня
Нагадаємо, що крім Київської області, цієї ночі постраждав Київ. Зокрема, ворог здійснив три серії ударів балістикою по столиці, в результаті чого в місті виникли пожежі.
Крім цього, ворог атакував дронами Запоріжжя. По місту було 9 ударів, через що горять будинки і є постраждалий.
Також була інформація про вибухи в Ізмаїлі Одеської області, після чого, за інформацією в ЗМІ, в місті зникло світло.