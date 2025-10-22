Росіяни атакували Бровари: у місті палав будинок, госпіталізовали жінку

В ніч на 22 жовтня ворог атакував місто Бровари Київської області. Внаслідок обстрілу загорівся будинок, а також госпіталізували літню жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Миколи Калашника.

"До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці. Вона у шоковому стані, її стан контрольований", - додав глава ОВА.

Російські обстріли в ніч на 22 жовтня

Нагадаємо, що крім Київської області, цієї ночі постраждав Київ. Зокрема, ворог здійснив три серії ударів балістикою по столиці, в результаті чого в місті виникли пожежі.

Крім цього, ворог атакував дронами Запоріжжя. По місту було 9 ударів, через що горять будинки і є постраждалий.

Також була інформація про вибухи в Ізмаїлі Одеської області, після чого, за інформацією в ЗМІ, в місті зникло світло.