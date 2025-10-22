ua en ru
Россияне атаковали Бровары: в городе горел дом, госпитализировали женщину

Среда 22 октября 2025 02:55
UA EN RU
Россияне атаковали Бровары: в городе горел дом, госпитализировали женщину Фото: пожар в доме оперативно локализовали (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 октября враг атаковал город Бровары Киевской области. В результате обстрела загорелся дом, а также госпитализировали пожилую женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Николая Калашника.

"В результате вражеской атаки в Броварах произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализован", - говорится в сообщении в 02:17.

Также Калашник добавил, что в больницу госпитализировали женщину. Она была в шоковом состоянии.

"В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется", - добавил глава ОВА.

Российские обстрелы в ночь на 22 октября

Напомним, что кроме Киевской области, этой ночью пострадал Киев. В частности, враг совершил три серии ударов баллистикой по столице, в результате чего в городе возникли пожары.

Кроме этого, враг атаковал дронами Запорожье. По городу было 9 ударов, из-за чего горят дома и есть пострадавший.

Также была информация о взрывах в Измаиле Одесской области, после чего, по информации в СМИ, в городе пропал свет.

