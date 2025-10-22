Россияне атаковали Бровары: в городе горел дом, госпитализировали женщину

В ночь на 22 октября враг атаковал город Бровары Киевской области. В результате обстрела загорелся дом, а также госпитализировали пожилую женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Николая Калашника.