Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт

Так, у Дніпропетровській області аварійна бригада ДТЕК "Дніпровські електромережі" була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні.

"О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні компанії.

Працівники не постраждали, а в момент удару вони встигли покинути автівку.

Ремонтні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі регулярно зазнають ворожих атак під час відновлювальних робіт у районах, наближених до зони бойових дій та окупованих територій.