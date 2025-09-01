RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россияне атаковали бригаду энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине во время аварийных работ

Фото: российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК. Это произошло во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, в Днепропетровской области аварийная бригада ДТЭК "Днепровские электросети" была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне.

"В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе с оборудованием и материалами для восстановительных работ", - говорится в сообщении компании.

Работники не пострадали, а в момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются вражеским атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.

 

До этого российские войска нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Напомним, с начала 2025 года в Днепропетровской области были ранены двое энергетиков. А еще один работник погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДнепропетровская областьЭнергетикиРоссийская Федерация