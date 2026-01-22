UA

Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг, у місті пролунали вибухи

Ілюстративне фото: росіяни атакували балістикою Кривий Ріг (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у четвер, 22 січня, продовжують атакувати Кривий Ріг. Окупанти запустили балістику, в місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика. Бережіть себе, можливі ще виходи", - повідомив Вілкул.

Перед цим у Повітряних силах попередили, що росіяни запустили балістику на Кривий Ріг.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, Кривий Ріг у Дніпропетровській області понад 10 годин перебував під масованою атакою російських дронів. У місті увесь ранок лунали вибухи.

Також в ніч на 22 січня росіяни атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.

У ніч на 21 січня росіяни завдали удар балістикою по місту, тоді було пошкоджено багато будинків та автомобілів.

15 січня росіяни також атакували Кривий Ріг, але того разу ворог застосував для своїх ударів безпілотники. В результаті обстрілу в місті виникла пожежа і були пошкоджені окремі об'єкти інфраструктури.

У ніч на 14 січня внаслідок масованої атаки безпілотниками Кривий Ріг залишився без світла, тепла і води. До ранку рятувальники змогли відновити подачу комунальних послуг.

А 7 та 8 січня ворог провів найсильніший обстріл Кривого Рогу з початку повномасштабної війни. Протягом дня та вечора пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Обстріл України 22 січня

У ніч на 22 січня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.

Зокрема, російські війська атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.

Також росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Один з ворожих безпілотників вночі влучив у багатоповерхівку.

