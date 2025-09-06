ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (фото)

Субота 06 вересня 2025 08:50
UA EN RU
Росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (фото) Фото: росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні, 6 вересня, атакували автомобіль "швидкої допомоги" на Синельниківщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Два райони області були під ворожим ударом. По Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади. По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах", - зазначив Лисак.

За його словами, в результаті обстрілу постраждав 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Також виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. Атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

Удари РФ по Дніпропетровській області

Російські війська постійно завдають ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі Дніпропетровської області дронами та ракетами.

Так, 19 серпня ворог вдарив по навчальному закладу у Дніпропетровській області ударним безпілотником. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа.

Раніше ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник. Також з чотирьох поранених троє осіб – працівники ДСНС.

Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії