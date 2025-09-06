Росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (фото)
Росіяни сьогодні, 6 вересня, атакували автомобіль "швидкої допомоги" на Синельниківщині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Два райони області були під ворожим ударом. По Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади. По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах", - зазначив Лисак.
За його словами, в результаті обстрілу постраждав 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Також виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".
"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. Атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Удари РФ по Дніпропетровській області
Російські війська постійно завдають ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі Дніпропетровської області дронами та ракетами.
Так, 19 серпня ворог вдарив по навчальному закладу у Дніпропетровській області ударним безпілотником. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа.
Раніше ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник. Також з чотирьох поранених троє осіб – працівники ДСНС.
Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.