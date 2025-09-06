Россияне атаковали авто "скорой" в Днепропетровской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Два района области были под вражеским ударом. По Никопольщине агрессор целился артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. По Синельниковщине противник бил БпЛА. Попал по Петропавловской, Славянской, Межевской громадах", - отметил Лысак.

По его словам, в результате обстрела пострадал 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Также возник пожар, повреждены 3 частных дома, авто "скорой".

"Есть трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. Атака унесла жизни двух мужчин и женщины. Соболезнования близким погибших", - добавил глава Днепропетровской ОГА.