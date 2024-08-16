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Россияне атаковали авто полиции в Николаевской области: пострадали трое патрульных

Николаевская область, Пятница 16 августа 2024 21:37
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Россияне атаковали авто полиции в Николаевской области: пострадали трое патрульных Фото: россияне атаковали авто полиции в Николаевской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в пятницу, 16 августа, ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции в Николаевской области. В результате атаки пострадали трое патрульных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, россияне нанесли удар беспилотником по Куцурубской общине.

Трое сотрудников отделения полиции № 7 Николаевского районного управления, прибывшие к жителям села для документирования последствий предварительной вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. FPV-дроном захватчики атаковали служебный автомобиль. Сейчас полицейские находятся в больнице.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Фото: россияне атаковали авто полиции в Николаевской области (t.me/UA_National_Police)

Обстрел Украины 16 августа

Россия в ночь на 16 августа нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили три баллистических ракеты "Искандер" и дроны-камикадзе "Шахед".

Украинские защитники уничтожили все дроны, выпущенные россиянами. Противовоздушная оборона работала в пяти областях - Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Взрывы звучали, в частности, в Киеве, а местные власти сообщали о работе ПВО.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в столице не было попаданий. В результате атаки пострадавших и разрушений в Киеве нет.

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