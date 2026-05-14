Є загроза подальших ракетних ударів РФ найближчим часом, - Ігнат
Небезпека подальших ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі "Новини.LIVE".
За його словами, під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування "Калібр" або ж "Іскандер-К".
Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу "Іскандер-М".
Тому небезпека подальших пусків зберігається, зокрема з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту РФ.
"Вірогідність подальших ударів зберігається. Звісно, точної інформації, чи планують вони знову атакувати немає зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє. І зараз дрони атакують на різних напрямках", - розповів Ігнат.
Масована атака по Україні 14 травня
Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши ударні дрони, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
Загалом за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників.
Основною ціллю був Київ. Наразі триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці - у будинку повністю зруйновано підʼїзд.
Загинули три людини.Також вже відомо про понад 40 поранених. Під завалами ще можуть бути люди, понад 10 вважаються зниклими.
Також є руйнування в Київській області та низці інших регіонів України.
