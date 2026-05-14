Є загроза подальших ракетних ударів РФ найближчим часом, - Ігнат

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі "Новини.LIVE" .

За його словами, під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування "Калібр" або ж "Іскандер-К".

Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу "Іскандер-М".



Тому небезпека подальших пусків зберігається, зокрема з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту РФ.

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Звісно, точної інформації, чи планують вони знову атакувати немає зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє. І зараз дрони атакують на різних напрямках", - розповів Ігнат.