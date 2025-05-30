Росіяни атакували на 11 напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку росіяни сім разів атакували позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі атакували поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 986 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1140 терористів. Також було уражено: