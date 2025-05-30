Россияне атаковали на 11 направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

За прошедшие сутки, 29 мая, на фронте состоялось 173 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении Силы обороны остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.
На Северском направлении россияне семь раз атаковали позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часового Яра.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка и не только.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.
На Ореховском направлении россияне трижды атаковали вблизи Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.
С начала полномасштабной войны враг потерял более 986 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 террористов. Также было поражено:
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