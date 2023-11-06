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Росіяни з артилерії вдарили по Середино-Буді в Сумській області: загинула жінка

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 6 листопада, з артилерії вдарили по місту Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда в Сумській області.

Унаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

Фото: Жінка (facebook.com/pgo.gov.ua)

Розпочато є досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Так, 26 жовтня через російський обстріл загинув 16-річний хлопець. Пізніше окупанти також атакували Сумську область дронами-камікадзе. Сили ППО збили 2 "Шахеди".

Нещодавно стало відомо, що у Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з Росією. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

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